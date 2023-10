THIRD SUNDAY Quartet Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

THIRD SUNDAY Quartet Samedi 18 novembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Third Sunday, groupe évolutif créé par John MASSA pour permettre tout d‘abord à de nombreux amateurs et musiciens de se frotter au groove et au funk.

La cohésion, l’entente entre les musiciens devient si forte qu’après quelques années, il reste un des meilleurs représentants d’un jazz actuel, balancé entre le lyrisme du jazz moderne et le groove profond du rythme binaire. La pulse est sa raison d’exister et la mélodie ne cesse ses relances pour emmener musiciens et public dans une osmose électrique.

Line up

John Massa Saxophone

Cyril Benhamou Piano, Keyboards, Flute

Bernard Menu Basse

Jerome Mouriez Batterie

https://youtu.be/3oOns6U1wuE?si=5GUpqrMTFDnlw5hJ

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

