DON BILLIEZ SQ4 Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

DON BILLIEZ SQ4 Vendredi 17 novembre, 20h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Le saxophoniste compositeur DonBilliez présente un tout nouveau projet de compositions originales co.signé et réalisé avec son fils,le batteur / producer Arthur Billès (Label B’S Prod Marseille) en live au printemps et sortie d’album national et international fin Août 2020.

Ensemble, ils nous invitent à un moment de jubilation solaire de soul bluesy et de mélodies à la latinité attisée .

Des couleurs aussi chaudes et coulantes qu’un morceau de caramel sur le capot d’une vieille Florida dévalant la corniche Kennedy à Marseille en plein mois d’Août : on y retrouve : Noailles is Innocent, Hommage aux »amis »disparus »du »quartier », Massilia Soul Dance, La Camargue devient Louisiane (It’s)Time to go / French Paradox, la Catalogne retire ses banderillas , etc…

Bienvenue en PLEIN SOLEIL

Belle reconversion pour cet ex sideman, sax incontournable de la scène Franco World qui a prêté son son à des artistes aussi différents que : Nino Ferrer, Touré Kunda, Alain Bashung, Paul Personne …(Marta/Pèbre d‘Art)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00