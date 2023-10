JEAN JACQUES ELANGUÉ QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, Aix-en-Provence.

JEAN JACQUES ELANGUÉ QUARTET Jeudi 16 novembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Compositeur émérite, fin limier de la scène hexagonale, Jean-Jacques Elangué est pianiste et saxophoniste franco-camerounais, compositeur et artiste reconnu de la scène jazz et afro-jazz, co-fondateur du KelinKelin’ Orchestra, Jean-Jacques Elangué s’est produit avec Tony Allen, a joué et enregistré avec Alain Jean-Marie, Simon Goubert, Mario Canonge, John Betsch et Tom Mc Clung entre autres…

Line up:

JJ Elangué Saxophone Ténor

Claudine François Piano

Willie Walsch Batterie

Bernard Abeille Contrebasse

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T21:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:30:00+01:00

