CAMILLE THURMAN & DARRELL GREEN QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 8 novembre 2023, Aix-en-Provence.

CAMILLE THURMAN & DARRELL GREEN QUARTET Mercredi 8 novembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Désignée comme ”classic double threat” c’est à dire une « double terreur classique », Camille Thurman est aussi à l’aise au saxophone, flute, comme au chant. Originaire de New York elle s’est faite remarquer en tant que membre du Jazz at Lincoln Center Orchestra de 2018 à 2020. Ses propres albums en tant que leader – Origins (2013), Spirit Child (2014), Inside the Moment (2017) et Waiting for the Sunrise (2019), une collection de standards et de compositions originales – ont mis en valeur ses talents de chanteuse incroyablement dynamique et instrumentiste. Musicienne de premier plan respectée, elle s’est produite dans des lieux et festivals remarquables à travers le monde, notamment au Kennedy Center, au Rose Theatre, au Winter Jazz Fest et au Colbert Show.

Camille Thurman s’est associée au batteur vétéran Darrell Green, un batteur new-yorkais chevronné et rythmatiste inventif qui a tourné et enregistré avec des sommités du jazz telles que Cassandra Wilson, Pharoah Sanders, Dr. Lonnie Smith, Antoine Roney, Charles Tolliver, Steve Turre, Wallace Roney. , Wayne Escoffery, Russell Malone et Jeremy Pelt.

Ensemble, ces deux musiciens puissants ont réuni un groupe dynamite comprenant le trompettiste montant Wallace Roney, Jr., le formidable guitariste Bruce Edwards et le brillant bassiste Tom DiCarlo et interpréteront la musique de leur prochain album Fortitude

(à paraître sur leur label Epidote Music).

Line up

Camille Thurman Vocal & saxophone tenor

Darrell Green Batterie

Wallace Roney Jr. Trompette

Bruce Edwards Guitare

Tom DiCarlo Contrebasse

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T21:00:00+01:00 – 2023-11-08T23:30:00+01:00

2023-11-08T21:00:00+01:00 – 2023-11-08T23:30:00+01:00