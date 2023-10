CATHY HEITING QUINTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 3 novembre 2023, Aix-en-Provence.

CATHY HEITING QUINTET Vendredi 3 novembre, 21h00 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Vocaliste hors norme au parcours éclectique entre jazz, groove et lyrique, Cathy est régulièrement programmée en salles, théâtres, festivals de renom : Marseille Jazz des Cinq Continents, Crest Jazz Vocal (Prix du Public), Jazz à Vienne, Sunset et Petit Journal Montparnasse à Paris, Rhino Jazz Festival, Marseille Concerts, Réseau Chainon Manquant FNTAV, Région en Scène….).

On a également croisé Cathy lors de belles 1ère parties : Thomas Dutronc, Michel Legrand, Cecil Mc Lorin Salvant, Didier Lockwood, Sandra N’Kaké… Elle a collaboré avec des artistes tels que Marja Burchart du groupe Embryo (projet d’échange franco-allemand « Passage » avec Loïs Coeurdeuil), Médéric Collignon (carnaval 2016, création pour la Ville d’Aix en Provence), Cyril Benhamou/Tie Break, Cathy Escoffier, Olivier Truchot…

Line up

Cathy Heiting : voix et composition

Ugo Lemarchand : saxophone, piano et composition

Renaud Matchoulian : guitare et composition

Sylvain Terminiello : contrabasse

Samuel Bobin : batterie

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

