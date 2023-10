THE GODFATHERS OF MARSEILLE Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 31 octobre 2023, Aix-en-Provence.

THE GODFATHERS OF MARSEILLE Mardi 31 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

The Godfathers s’est imposé comme le « Parrain » des scènes du sud de la France : une voix chaleureuse, expressive, délivrant une émotion hors du commun qui fait littéralement chavirer le public.

La formation est emmenée par Jean Gomez, chanteur et leader charismatique,au timbre évocateur de grands noms de la Soul Music et du Rhythm’n’blues. Les six musiciens aux talents respectifs savent faire groover le public. Jonathan Soucasse, escalade toutes les gammes de son clavier, Patrick Ferné, taquine brillamment sa basse, John Massa, au saxophone et Christophe Leloil à la trompette se livrent à des morceaux éclectiques et Jerome Mouriez est aux manettes de la batterie. Ensemble ils revisitent le plus fidèlement possible le répertoire des grands noms de la musique afro-américaine des années 60-70 : James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett, Ray Charles, etc.

