AIMÉE ALLEN TRIO Vendredi 27 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Chanteuse américaine, basée à New York , Aimée Allen apporte sa voix chaleureuse et ses compositions uniques et éclectiques, inspirées de jazz, bossa, bop et soul. Elle présente des sélections de ses derniers albums, dont « Love & the Catalyst », sorti en 2022, qui parle des agents provocateurs, aussi humains que scientifiques, et « Wings Uncaged », nommé un « Best of 2019 » dans Downbeat Magazine, une collection de compos et de standards qui parlent des bêtes aux ailes, à l’aide des rythmes prenant et des harmonies surprenantes. Le tout est émouvant. Elle sera accompagnée par le bassiste hors-pair François Moutin et le jeune pianiste de renom Karim Blal. Polyvalente, on peut s’attendre à des sélections en anglais, français et portugais. Comme suggéré par les critiques, « la voix suave et soul d’Aimée Allen est à découvrir d’urgence ! »

