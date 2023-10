THOMAS IBANEZ Quartet Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, Aix-en-Provence.

THOMAS IBANEZ Quartet Jeudi 26 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club

Thomas Ibanez 4tet feat. Jeb Patton

Depuis plusieurs années, le saxophoniste hexagonal multiplie les allers-retours entre Paris et New York. Après avoir enregistré son dernier album, il décide de faire ce que la musique jazz a de meilleur : la partager avec les grands maîtres.

C’est en 2019 que Thomas envisage alors d’inviter en Europe les musiciens qu’il admire : Grant Stewart, Harry Allen, Joe Magnarelli, Jim Rotondi, Saul Rubin.

Pour cette nouvelle tournée, il invite Jeb Patton, pianiste incontournable de la scène Jazz New-yorkaise qui est sans conteste l’un des meilleurs pianistes actuels. Une note suffit pour comprendre pourquoi il est l’un des pianistes parmi plus sollicités. C’est au fil des années qu’il à acquis une réputation à travers le monde en accompagnant les Heath Brothers et Jimmy heath, et ce pendant plus de 20 ans.

En plus de son propre trio, Jeb s’est aussi illustré aux côté de Charles McPherson, Roberta Gambarini, Antonio Hart, Geroge Coleman, James Moody, Rodney Green, le Vanguard orchestra.

https://youtu.be/Xax46p8rOIg?si=nZvaeUz_dQqmi_G4

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« data »: {« author »: « Thomas IBANEZ », « cache_age »: 86400, « description »: « Thomas Ibanez QuartetnnThomas Ibanez : Saxophone / Patrick Cabon : Piano / Thomas Posner : Doublebass / Philippe Maniez : DrumsnnIf Ever I Would Leave You (Frederick Loewe) – Jazz Family 2018nRelease : March 16th 2018nDetailed info & tour dates : https://www.thomasibanez.comnnProduced by Thomas IbaneznRecorded by Julien Basseres at Studio de Meudon (France) on December 18-19, 2018 nMixed & Mastered by Julien BasseresnFilmed by Clara Leac, video editing Thomas Ibaneznnhttps://www.difymusic.com/jazz-family#!cd-thomas-ibaneznn#Jazz #Record #MusicnThomas Ibanez 4tet », « type »: « video », « title »: « New album – Thomas Ibanez Quartet (Teaser 1) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Xax46p8rOIg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Xax46p8rOIg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChhM-4slqo0NPzZG_tMr3gg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Xax46p8rOIg?si=nZvaeUz_dQqmi_G4 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T21:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:30:00+02:00

2023-10-26T21:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:30:00+02:00