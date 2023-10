DR HOUSE Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 21 octobre 2023, Aix-en-Provence.

DR HOUSE Samedi 21 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

DR HOUSE, c’est 5 jeunes musiciens talentueux plein de fougue et de groove, de sensibilité et de blues, mais aussi de rythmes Pop/Rock très funky.

Très influencé par les standards des années 70-90, DR HOUSE puise son répertoire dans les références musicales de cette période (Stevie Wonder, Prince, Sting, EWF, Jamiroquai) mais aussi Ray Charles ou les Beatles.

Avec, en plus des voix superbes entendues récemment lors de 2 soirées d’une émission TV grand public bien connue « THE VOICE ».

https://youtu.be/nS9T6bb9Dwk?si=VmwbGtUuQu_jJ0Oo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

