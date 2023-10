Cathy Escoffier TRIO Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 20 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Cathy Escoffier TRIO Vendredi 20 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Après avoir obtenu un DEUG d’arts plastiques et un voyage initiatique au Ghana, elle se tourne professionnellement vers le Jazz. Elle se forme dans diverses écoles de la région Sud (IMFP, conservatoires d’Aix, Marseille et Toulon), aux côtés de musiciens émérites (Nicolas Folmer, Benoît Paillard, Mario Stantchev, Jean-François Bonnel, Philippe Renault, Jean-Luc Lafuente, Raphaël Imbert…)

En 2008, elle obtient le D.E.M. de Jazz avec félicitations du jury et le prix SACEM, au conservatoire de Toulon. Sa formation s’enrichit de ses rencontres et de stages avec des musiciens prestigieux : Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Jerry Bergonzi, François Jeanneau, Alfio Origlio, Jean-Pierre Como, Pierre-Alain Goualch, Sophia Domancich, Henri Florens, Thierry Eliez, Franck Agulhon…

Aujourd’hui, Cathy Escoffier dirige son 4tet, « SERKET & THE CICADAS » (1er album « INCANTATION » est révélation Jazz Magazine en déc. 2020) et son TRIO.

Elle accompagne aussi des chorales Gospel (POURPRE NOIRE, LIZ’GOSPEL), des chanteuses (SISKA, SWING SISTERS, CAROLINE MAYER), une formation Rhythm’n Blues 100% féminine (THE FORMIDABLES), FLORENT DIGBEU TRIO (neveu de Paco Sery) et se produit régulièrement sur les scènes et festivals.

Professeure depuis l’âge de 16 ans, diplômée d’État en Jazz , elle a enseigné, le Jazz et les Musiques Actuelles aux conservatoires de Pertuis et d’Istres, et a délivré à EF2M-Marseille (FNEIJMA), auprès de Cyril Achard et Christophe Dal Sasso, un enseignement professionnel de la musique.

