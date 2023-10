SARAH LENKA Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, Aix-en-Provence.

SARAH LENKA Jeudi 19 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

A travers son album ‘Women’s Legacy’, Sarah Lenka met en lumière des femmes qui témoignent à travers la transmission, leurs chants, leur histoire. Des femmes qui ont ouvert un chemin, libérer une parole. Un héritage musical méconnu dans un registre tout en sobriété qui emprunte au folk, à la pop, et au blues.

Le chant se transmet, il laisse une trace, permet de revendiquer, d’apaiser, lier…

Un répertoire, qui prend tout son sens sur scène, entre chant intime ou collectif, festif ou introspectif, entre force, émotion, joie et rythme ! Un retour aux sources, à une forme d’essentiel.

Avec un son acoustique folk aux sons de traditions et de coutumes.

Avec ‘Mahala’, Sarah poursuit ainsi son parcours dédié à la Femme. Invitant des artistes engagées (Naïssam Jalal, Macha Gharibian et Awa Ly) qui chacune porte en elle un héritage culturel, une histoire. Elles rejoignent ce répertoire et le sublime, y apportant une dimension plus organique et ancestrale.

https://youtu.be/RC19S4x4_Js?si=AFdJwQemf7eiEp2s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T21:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:30:00+02:00

