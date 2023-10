KIMBERLEY GORDON & DA HOUSE QUINTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

La chanteuse de Chicago, quatrième de sa génération et acclamée par la critique, Kimberly Gordon, est recherchée par les amateurs de jazz. Le grand-père de Kimberly était danseur à la discothèque historique Chêz Pareé et sa grand-mère y était caméraman, un poste acquis par leur ami d’enfance (et gangster) Sam Giancana. Ces histoires et ces liens personnels avec l’histoire des discothèques de Chicago ont jeté les bases de l’amour de Kimberly pour la musique du début du XXe siècle. Grâce à une profonde compréhension du « American Songbook », cela l’a conduite sur un chemin qui célèbre à la fois les compositeurs, les paroliers et les maîtres du jazz. À New York, Kimberly a été la première femme à avoir un concert le samedi soir au désormais historique Smalls Jazz Club de Manhattan. Les années de Kimberly à New York lui ont permis de se produire avec des grands du jazz tels que Roy Hargrove, Betty Carter, Wynton Marsalis, Harry « Sweets » Edison et John Hicks, pour n’en nommer qu’une poignée. Lorsqu’elle n’est pas en tournée en Europe ou qu’elle ne se cache pas d’une pandémie, vous pouvez retrouver Kimberly Gordon avec son Quartet au Winter’s Jazz Club de Chicago, se frayant un chemin à travers le recueil de chansons américain.

D’Hawaï à Paris, Kimberly est la chanteuse des chanteurs, la chanteuse des musiciens et la chanteuse des amateurs de jazz….

