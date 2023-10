BLACK OUT QUINTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône BLACK OUT QUINTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence. BLACK OUT QUINTET Vendredi 13 octobre, 19h30 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€ « Les grandes Voix de la Soul et du Rythm’n Blues »

Ce quintet accompagne la diva Nicole Lise pour rendre hommage aux grandes voix féminines de la soul et du R&B. Nicole Lise incarne à elle seule toutes les qualités nécessaires à l’interprétation de ce répertoire qui nous fait voyager dans le temps. D’Aretha Franklin à Beyoncé en passant par Chaka Khan, Erykah Badu et bien d’autres.

Modalités de Réservations :

Sur place ou par téléphone 04 42 28 76 73

par mail reservations@jazzfola.com

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:reservations@jazzfola.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00 Robert Hale Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hot Brass Jazz Club Adresse 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence latitude longitude 43.490951;5.380522

Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/