SWING DU SUD Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 12 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Loin du look des années 40, de la moustache, chapeau, et costume deux pièces, ces musiciens sont pourtant bien dans la veine du swing manouche !

Swing du sud est un collectif de musiciens animé par l’amour du jazz Swing à la française, et revisite avec l’influence de sa génération la musique dite « jazz manouche ».

Bien connus sur nos scènes du sud de la France, ces artistes se produisent en Quartet pour cette occasion.Violon, deux guitares et contrebasse sont au programme pour un swing chantant, endiablé mélangeant feeling et improvisation …

Modalités de Réservations :

Sur place ou par téléphone 04 42 28 76 73

par mail reservations@jazzfola.com

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00

