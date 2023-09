STORY OF Jazz Quintet Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

STORY OF Jazz Quintet Samedi 7 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Axé sur un JAZZ Soul/Bossa/Funk accessible, avec une approche humaine, sensuelle, festive et parfois déjantée, qui permet de familiariser les plus jeunes, et le grand public, avec le JAZZ. « Un certain nombre de standards Jazz, Soul, Funk, connus, qui parlent à tous les publics, que nous retravaillons, que l’on s’approprie, et qui deviennent alors de nouvelles versions sur scène. Des versions qui ne manqueront pas de vous faire sourire, voyager, danser, avec une touche de nostalgie. » Mais ce n’est pas de l’animation, c’est un véritable spectacle, live, un concert.

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:30:00+02:00

