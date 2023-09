BASILIC SWING Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 6 octobre 2023, Aix-en-Provence.

BASILIC SWING Vendredi 6 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Mais qui est Basilic Swing ?

Il y en a qui disent que nous sommes le fleuron de la nouvelle scène jazz marseillaise. Que l’on à ce don de faire du neuf avec du vieux. Que notre bonne humeur, notre engouement à partager notre musique et notre plaisir à échanger avec notre public nous démarque des autres excellents groupes. Mais la vérité c’est qu’on tient absolument à embarquer les gens autour de nous dans notre univers. On les implique, on rigole, on les fait rire, on fait découvrir des univers tantôt dans l’émotion tantôt dans la festivité, on leur explique les petites histoires autour de nos morceaux, on se chamaille parfois. Et finalement, c’est pour ça que les gens de tout âge nous aiment bien.

Et notre style dans tout ça c’est quoi ?

L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les origines du jazz manouche.

Le Jazz Manouche (ou jazz français pour les américains) a été propulsé, comme vous le savez, par l’illustre guitariste Django Reinhardt qui s’est inspiré du jazz américain, de la musette française et énormément des musiques d’Europe de l’Est. Les populations manouches et tziganes dont est originaire Django ont traversé de nombreux pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie et se sont imprégnés du folklore musical local. Ils ont également côtoyé d’autres types de musiciens itinérants comme les klezmerims (musique klezmer), les musiciens juifs ashkénazes d’Europe de l’Est.

C’est dans cette démarche que Basilic Swing propose un voyage aux racines du Jazz Manouche en s’inspirant des musiques traditionnelles d’Europe de l’est, françaises et du jazz américain pour distiller une énergie musicale emprunte d’émotions et sauvagement festive !

Le petit secret de basilic swing c’est quoi ?

La recette est simple mais efficace : du jazz manouche, de la musique klezmer, de la musique tzigane, de la bonne humeur et la furieuse envie de partager !

Deux guitares, une contrebasse un violon et une clarinette pour un voyage à la croisée des genres.

Line up :

David Bergeron / Contrebasse

Peyo / Guitare

Benjamin Marciano / Guitare

Frédéric Ladame / Violon

Sylvain Congès / Clarinette

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

2023-10-06T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00