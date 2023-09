CORINNE VANGYSEL, « IKIGAI » Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, Aix-en-Provence.

CORINNE VANGYSEL, « IKIGAI » Jeudi 5 octobre, 21h00 Hot Brass Jazz Club Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Corinne VanGysel est une vocaliste discrète, qui participe, depuis 25 ans à de nombreux projets

musicaux, autour du jazz, de la soul music, de la musique latine, du gospel, du funk, ou du rock.

Armée de ces multiples influences, elle rend un hommage respectueux à ceux qu’elle considère

comme ses maîtres dans l’art du jazz vocal : Sarah Vaughan, Mark Murphy, Dianne Reeves, Ella

Fitzgerald, Billie Holliday, Kevin Mahogany, Carmen Mc Rae, Abbey Lincoln… la liste est longue.

Voici ce qu’elle dit de son projet : IKIGAÏ

« Ikigaï est un concept d’origine japonaise qui aide à définir notre juste place dans la vie, et voici

ce que j’ai découvert : ma voix aime le jazz ! C’est comme ça… je n’y peux rien. Je l’accompagne dans des paysages musicaux variés, et c’est toujours là qu’elle veut revenir. Elle y trouve sa liberté, sa plénitude, sa musicalité, sa spiritualité. Qui suis-je pour l’en empêcher ?

Le projet Ikigaï est destiné à lui offrir un répertoire de standards du jazz vocal spécialement

arrangés pour elle. Je sais que ma voix est généreuse et qu’elle est impatiente de vous le partager. »

Dans ce projet-symbole, elle est très artistiquement accompagnée par Renaud Matchoulian (g),

Jean-François Merlin (cb) et Adrien Spica (d).

_____________________________________________________________

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

