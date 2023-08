SON KARAIB Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône SON KARAIB Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 26 août 2023, Aix-en-Provence. SON KARAIB Samedi 26 août, 20h00 Hot Brass Jazz Club Tarifs : Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€ Pour finir l’été, quoi de mieux que la fête sur une musique des Caraibes !

Du biguine, du zouk, de l’afro jazz, des rythmes pour danser, s’amuser.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hot Brass Jazz Club Adresse 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence latitude longitude 43.490951;5.380522

Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/