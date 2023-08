MARIANNICK ST CERAN QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône MARIANNICK ST CERAN QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 24 août 2023, Aix-en-Provence. MARIANNICK ST CERAN QUARTET Jeudi 24 août, 20h00 Hot Brass Jazz Club Tarifs : Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€ D’origine réunionnaise , Mariannick Saint-Céran est née à Madagascar et y a passé une partie de son enfance .

De clubs parisiens (Le Caveau de la Huchette, Duc des Lombards, Petit Journal Montparnasse ) à de nombreuses festivals en France ou à l’étranger ( Marciac, Ramatuelle, Egypte, Russie, Madagascar, Sénégal…), elle a partagé la scène avec des artistes comme Guy Laffitte , Benny Green , Scott Hamilton ou Detroit Gary Wiggins .

Elle fait partie des artistes qui ont fait les « 60 ans de Jazz au Caveau de la Huchette » , paru aux éditions de l’Archipel .

Chanteuse à la chaleureuse et charismatique présence , Mariannick se réapproprie un répertoire de « standards » du Jazz Classique avec un enthousiasme peu commun. Il se dégage d’elle un réel bonheur de chanter , ce qui n’exclut en rien l’émotion, rappelant une de ses influences majeures : ELLA FITZGERALD, qu’elle a choisi d’interpréter dans son projet intitulé « HOMMAGE à ELLA ».

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-08-24T20:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

