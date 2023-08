SUMIAN / FLORENS QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 24 août 2023, Aix-en-Provence.

SUMIAN / FLORENS QUARTET Jeudi 24 août, 19h30 Hot Brass Jazz Club Tarifs : Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Gérard SUMIAN et Jean-Paul FLORENS, lui qui enregistra avec Chet Baker, accompagna Dexter Gordon, Roy Haynes, Clarke Terry…, tous deux professeurs de guitare jazz renommés sur Marseille, sont deux guitaristes aux phrasés bien personnel, pour chacun d’eux. Mais si toutefois on devait les présenter, pour donner une idée à ceux qui ne les connaissent pas encore, nous évoquerions de grands musiciens tels Jim Hall, Jimmy Raney, René Thomas, Kenny Burrell, … pour ne citer que quelques guitaristes.

Jean-Paul FLORENS et Gérard SUMIAN n’en sont pas à croiser leur manche de guitare depuis la dernière pluie. Mais ce duo n’en est pas resté là. Après quelques concerts en quartet entouré du contrebassiste Philippe GALLET et du batteur Dimitri SUMIAN, les deux guitaristes ont tout naturellement choisi depuis plusieurs années maintenant d’approfondir ce quartet, et pour cause, une rythmique qui leur va comme un gant !

Cette formation s’inscrit parfaitement dans la continuation de ce qui caractérise ce duo, la recherche d’une profondeur musicale, d’un équilibre subtil entre son et silence, une sincérité de partage, une générosité, avec en plus l’apport énergique et tout en finesse de cette rythmique. De beaux thèmes, de belles harmonies, où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection.

Quatre passionnés de jazz pour partager avec vous un répertoire de classiques du jazz, bossa novas et thèmes de be-bop

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T19:30:00+02:00 – 2023-08-24T23:30:00+02:00

2023-08-24T19:30:00+02:00 – 2023-08-24T23:30:00+02:00