José Fernandez Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 29 juillet 2023, Aix-en-Provence.

José Fernandez Samedi 29 juillet, 19h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Hommage à Django

José Fernandez, musicien multi instrumentiste talentueux, issu d’une famille andalouse de musiciens de flamenco, a formé ce quintet pour honorer la mémoire de Django, car il est non seulement partie de cet héritage mais aussi un guitariste de jazz accompli.

L’esprit manouche évidemment domine mais on ne risquera pas de s’en plaindre pour un tel répertoire !

Line up

Jose Fernandez guitare / vocal

Louis Pakana Fernandez guitare

Jose el Cortessio Fernandez guitare

Juan Fernandez batterie

Olivier Destefano piano

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/michel-prats-trio »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00

2023-07-29T19:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00