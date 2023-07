Sharon Clark meets Mattias Nilsson Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 28 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Sharón Clark est née à Washington. Elle a commencé par se produire dans nombre de grandes salles des États-Unis sur un répertoire de gospel puis rapidement elle tourne en Turquie, au Kirghizistan, en Russie et en Israël. Formée au Berklee College of Music de Boston, elle remporta la Billie Holiday Vocal Competition de Baltimore en 2007, et produit son premier disque de jazz.

Après ses débuts discographiques avec « Finally », elle consacre ce second album à un hommage à Shirley Horn, la grande dame de Washington, disparue deux ans plus tôt.

« Au lycée, je voulais chanter du R&B, mais mon professeur me disait toujours que j’avais une voix jazz ! J’ai pris conscience d’une réaction très positive du public quand je chantais du jazz. Comme si Dieu avait planté une graine en moi… » Saluée par le Washington Post comme « la plus belle voix de Washington », elle remporta les Bistro Awards en 2014. Elle a, depuis, enregistré un troisième album dont le titre lui va comme un gant, « Soulful Serenity ».

Line up

Sharon Clarke vocal

Mattias Nilsson piano

Nicola Sabato contrebasse

Mourad Benhamou batterie

