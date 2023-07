Nadine Emma Cohen Quartet Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 27 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Nadine Emma Cohen Quartet Jeudi 27 juillet, 19h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Jazz Vocal et Latin Jazz

Dès son enfance, bercée par les sons et musiques de Charlie PARKER , Bud POWELL, Oscar

PETERSON, Billie HOLIDAY, Ella FITZGERALD, Sarah VAUGHAN, et de grands musiciens de jazz , de légende…

Cette musique s’est imposée à elle comme une évidence…et représente sa respiration et son souffle. Issue dune famille de mélomanes (mère pianiste , père clarinettiste et grand amateur de

jazz ), elle n’a jamais cessé d’écouter, de chanter, de danser cette musique.« J’ai la chance aujourd’hui de pouvoir l’exprimer sur scène avec de merveilleux musiciens et amis…. »

Line up

Nadine Emma Cohen vocal,

Stephane Mondesir piano,

Jean Paul Artero contrebasse,

Bernard Cesari batterie

_____________________________________________________________

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

