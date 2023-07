OLIVIA JAZZ & Co Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône OLIVIA JAZZ & Co Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 22 juillet 2023, Aix-en-Provence. OLIVIA JAZZ & Co Samedi 22 juillet, 19h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€ Quatre instrumentistes expérimentés et une chanteuse charismatique revisitent, à leur façon, des standards de jazz, en français et en anglais, d’Ella à Miles de Nougaro à Sinatra. Originaire de Provence et du Languedoc où il se produit régulièrement, le groupe Olivia Jazz’n’Co effectue également des tournées dans d’autres régions de France.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/copie-de-trio-rive-gauche-1 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

2023-07-22T19:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hot Brass Jazz Club Adresse 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence

Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/