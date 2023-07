MICHEL PRATS TRIO Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 21 juillet 2023, Aix-en-Provence.

MICHEL PRATS TRIO Vendredi 21 juillet, 19h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Ils jouent avec swing, les Standards du Jazz bien sûr, mais leur univers musical s’étend aussi aux mélodies françaises jazzy, à la bossa-nova… un trio cohérent et complice, trois talentueux musiciens passionnés. Il s’agit de, Michel PRATS (Contrebasse, Bass Guitar et chant), Christian MORNET (Piano), Jean-Claude VERNET (Batterie et chant).

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/michel-prats-trio »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

