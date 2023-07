ZE FRENCH PROJECT Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône ZE FRENCH PROJECT Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 20 juillet 2023, Aix-en-Provence. ZE FRENCH PROJECT Jeudi 20 juillet, 19h30 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€ Au Hot Brass Jazz Club nous recevons le trompettiste et chanteur Eric Luter pour un concert « z’en français » pour nous rappeler l’humour des paroles de Marcel Zanini, de Boris Vian et tant d’autres qui ont tellement démocratisé le jazz à leur époque !

Eric Luter Trompette , Vocal

Jacques Lespes Clarinette, soprano

Jean Marc Crambes Piano

Jean Paul Artero contrebasse

Bernard Cesari batterie

Horaires : Accueil 19:30 – Concert 21:00

Tarifs Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

