CESAR SWING Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 15 juillet 2023, Aix-en-Provence.

CESAR SWING Samedi 15 juillet, 21h00 Hot Brass Jazz Club Tarifs : Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

Loïs Coeurdeuil, guitariste généreux et charismatique, possède une technique accomplie. Il emmène le public dans son imaginaire musical, tout en force et lyrisme. Il commence la guitare à l’age de 16 ans en jouant avec voracité tous les répertoires possibles. Il se tourne très vite vers le jazz en découvrant Wes Montgomery, Jaco Pastorius, ou encore Georges Benson. Il découvre le swing en écoutant Angelo Debarre et Moreno Winterstein et se forge son propre style grâce à leur enseignement et leur savoir.

Il crée en 1999 Cesar swing et c’est le début d’une longue histoire …

Depuis sa création, le groupe, à l’instar du jazz, puise dans les modernités du jazz sans renier ses origines. Il s’attache à rendre l’émotion perçue, à réinventer cette musique démontrant un autre possible. On peut s’affranchir des stigmates du genre sans manquer de respect aux maîtres : » faire de leur musique une langue vivante et non une pièce de musée «

Cesar Swing est un hommage à Django Reinhardt, à la musique manouche, au jazz…

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T21:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

