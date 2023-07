Cet évènement est passé YOU RASCAL BAND Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône YOU RASCAL BAND Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 13 juillet 2023, Aix-en-Provence. YOU RASCAL BAND Jeudi 13 juillet, 20h30 Hot Brass Jazz Club Tarifs : Général 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€ Avec quatre tournées sur l’île de la Réunion, plus de 200 concerts joués depuis la création du groupe, des passages remarqués à Jazz in Marciac ou au Caveau de la Huchette à Paris ainsi que la parution de deux albums depuis la création du groupe « Un hommage à la musique de Louis Armstrong » et « The Strip ». Line up Théophile Parent vocal / trompette Maxime Roux saxophone ténor / clarinette Maxence Basselet guitare Yoann Bellefont contrebasse

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hot Brass Jazz Club Adresse 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence

Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/