Le coeur des femmes, les sons du Brésil

Brasileiras est un projet musical qui rend hommage aux femmes du Brésil, soit qu’elles aient été connues pour interpréter des standards de la bossa nova soit qu’elles aient été elles même compositrices.

La vois suave et colorée de Celine Benichou portée par des musiciens au groove infaillible vous feront vibrer aux sons de la musique populaire brésilienne adulée par le monde entier.

Line up

Céline Bénichou vocal

Laureen Walson flûtes,

Christian Bon guitares,

Charly Tomas contrebasse, basse,

Philippe Rousselet batterie

Reservations 04 42 28 76 73

reservations@jazzfola.com

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

