LINE KRUSE QUARTET Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 1 juillet 2023, Aix-en-Provence.

LINE KRUSE QUARTET Samedi 1 juillet, 20h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Line Kruse est une violoniste danoise et compositrice de jazz qui tire le jazz vers des influences afro-cubaines, argentines et brésiliennes. Ses arrangements font apparaître de forts contrastes, avec des lignes mélodiques puissantes. Elle dirige un big band au violon, instrument rarement utilisé en leader de grande formation.

Elle a joué avec Youn Sun Nah, Palle Danielsson, Harold López-Nussa, Stéphane Chausse, Louis Winsberg, Hervé Samb, Pierre Bertrand, Denis Leloup, Minino Garay, Lukmil Perez, les trompettistes Gerard Presencer et Nicolas Folmer.

Le quartet qu’elle présente est exceptionnel de qualité Hervé Samb, guitariste hors pair, jeune prodige , révélé à l’âge de 11 ans, le bassite Gilles Coquard, créateur d’un album riche en couleur avec Bireli Lagrène et Mino Cinelu , Adriano dos Santos Tenorio, le percussioniste que tout le monde recherche actuellement.

Tarif général 22€ /reduit 20/abonnés 18

Réservations 0442287673

Bar et Restauration sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00