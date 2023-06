INDIANA JAZZ BAND Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 30 juin 2023, Aix-en-Provence.

INDIANA JAZZ BAND Vendredi 30 juin, 20h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Existant depuis plus de 15 ans Indiana Jazz Band s’est produit un peu partout dans la région Provence Alpes Côte d’Azur- Corse et a également accompagné des grands noms du Jazz, tels que Marc Laferrière, Eric Luter, Alain Meaume et Kristin Marion.

Il a été distingué par Yuri Buenaventura, le « Prince de la Salsa »

Cette formation, pleine de vitalité, a acquis une notoriété puisqu’elle est présentée comme certainement un des orchestres qui a su prendre une place incontournable sur la scène régionale du Jazz traditionnel .

Une soirée swing, pleine de l’insouciance libérée de l’après guerre.

Tarif général 22€ /reduit 20/abonnés 18

Réservations 0442287673

Bar et Restauration sur place

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

