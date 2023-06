TRIO RIVE GAUCHE Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, 29 juin 2023, Aix-en-Provence.

TRIO RIVE GAUCHE Jeudi 29 juin, 20h00 Hot Brass Jazz Club De 18 à 22€

Sa rencontre avec Philippe Loir replonge Michel Barbier dans un répertoire plus jazz, lui qui a été un marqueur des hommages à Django Reinhardt ! Il ne s’en éloigne pas vraiment avec les chansons des années 40/50 qui ont fleuri à Saint Germain des Prés et où l’esprit manouche n’était jamais bien loin.

Une soirée swing, pleine de l’insouciance libérée de l’après guerre.

Tarif général 22€ /reduit 20/abonnés 18

Réservations 0442287673

Bar et Restauration sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T23:30:00+02:00

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T23:30:00+02:00