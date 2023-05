MINA AGOSSI & DA HOUSE TRIO Hot Brass Jazz Club, 27 mai 2023, Aix-en-Provence.

Elle chante, elle compose, elle improvise : par son approche de la musique et son art du chant, Mina Agossi nous fait partager sa culture multiple et mêle rock, hip hop, jazz et world music.

Certes, elle est Franco-Beninoise et a vécu dans différents pays comme le Niger, le Maroc, la Côte d’Ivoire, la France et l’Espagne ; mais c’est surtout son approche très personnelle du chant et son interessante personnalité qui donnent toute sa saveur à son apport à la musique en particulier, et au jazz moderne en particulier. De rencontres en collaborations, Mina Agossi s’est forgée un style unique, comme une sorte de signature, qui fait qu’on peut la reconnaître immédiatement. Ce qui n’empêche aucunement son évolution perpétuelle. Installée à Paris en 1999, protégée d’Archie Shepp et du batteur Philippe Combelle, elle se produit internationalement, enregistre à New York, reçoit les Victoires du Jazz en 2006.

Pour en connaître plus sur cette chanteuse qui ose : https://minaagossi.fr/.

Le Trio Da House l’a rencontrée il y a peu sur scène grâce au manager Seydou Barry (Ahmad Jamal, Lucky Peterson, Liz Mc Comb) et la magie d’une fusion musicale s’est opérée instantanément.

Quelle chance d’accueillir Mina Agossi pour une expérience live inoubliable !

Line up

Mina Agossi Vocal

Stéphane Mondesir Piano

Jean-Paul Artero Contrebasse

Bernard Cesari Batterie

Ouverture des portes 19h30 / Espace Club et Restauration

Concert 21h

Tarifs 22€ / 20€ Demandeurs d’emploi, Étudiants, Intermittents / 18€ Abonnés

