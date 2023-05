Coco Briaval Group Hot Brass Jazz Club, 25 mai 2023, Aix-en-Provence.

Coco Briaval Group Jeudi 25 mai, 21h00 Hot Brass Jazz Club

Jazz Manouche

Les 3 frères Briaval sont les enfants de Yenish, descendant des Sinti de Hongrie et de Rose Glaudio, une Manouche authentique d’origine piémontaise, chanteuse de l’entourage de Django Reinhardt. La famille Briaval vivait dans le village provençal d’Eygalieres dans les Bouches-du-Rhone, Arles puis en Avignon avec Loulou Aprin qui accompagnait Colette Renard et ils commencèrent à se produire dans le sud de la France. Dans leur premier disque sur l’étiquette Philips, les trois frères bénéficient du soutien de la contrebasse d’un musicien itinérant espagnol, Diego Bernal, alors âgé de 19 ans, qui sera pendant quelques années le quatrième membre du quartet Coco Briaval, avant que le groupe manouche ne décide de jouer sans contrebasse, ce qui créa leur originalité et leur style particulier pendant deux décennies au moins. Comme tous les guitaristes manouches et les musiciens gitans, Coco est d’abord prisonnier du style imposé par Django, mais il réussit rapidement à aller plus loin, notamment en assimilant une partie de la technique des octaves chère à Wes Montgomery et empruntant la folie du jeu à Charlie Christian pour finalement libérer sa propre personnalité.

Un concert aux rythmes endiablés et aux mélodies entraînantes avec un groupe talentueux !

Line up

Coco Briaval Guitare

Gilbert Briaval Batterie, Vocal

Zé Briaval Sax Alto

Pascal Briaval Guitare

Réservations : reservations@jazzfola.com / 04 42 28 76 73

Infos, programmation, inscrite à la Newsletter https://www.jazzfola.com/

Ouverture des portes 19h30 / Espace Club et Restauration

Concert 21h

Hot Brass Jazz Club 35 Rue Albert Einstein 13290 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:reservations@jazzfola.com »}, {« link »: « https://www.jazzfola.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T21:00:00+02:00 – 2023-05-25T23:59:00+02:00

2023-05-25T21:00:00+02:00 – 2023-05-25T23:59:00+02:00