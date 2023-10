JIVE & SWING DUTCH BAND HOT BRASS CLUB Aix-en-Provence, 28 octobre 2023, Aix-en-Provence.

JIVE & SWING DUTCH BAND Samedi 28 octobre, 21h00 HOT BRASS CLUB 22€ , Réduit 20€, Abonnés 18€

They are unbelievable… They are insane… and they are absolutely amazing live on stage. With their zoot-suits, flamboyance, large beers, cheap whiskey, dancing and swinging… They will Jive You Crazy!”

Jazz Connection s’inscrit dans la pure tradition du style Jumpin’ Jive et du début du Rhythm ‘n Blues qui a touché la population noire américaine après guerre. Des thèmes de Louis Prima, Wynonie Harris, King Curtis and Teddy

Brannon, ils apportent une nouvelle jeunesse aux interprêtes stars de ces années folles.

Fondé en 1990 dans la ville de Breda, Jazz Connection est une véritable locomotive, qui swingue à travers l’Europe avec leurJazz & Jive show. Ils ont tenu les scène de noombreux festivals et clubs en Hollande, ainsi qu’en Belgique, UK, Germany, Switzerland, Denmark, Serbia, Bulgaria, Norway, Russie et Pologne ainsi qu’au Moyen Orient, Afrique and Asie.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

HOT BRASS CLUB 1857 Chemin d’Eguilles, Celony, 13090 Aix Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzfola.com/reservation »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T21:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:30:00+02:00

2023-10-28T21:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:30:00+02:00