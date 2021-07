Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Hot Azoy Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Hot Azoy Buis-les-Baronnies, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Buis-les-Baronnies. Hot Azoy 2021-07-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-17 Le Hameau de la Savouillane 140, chemin de la source

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 40 40 Dîner concert avec Hot Azoy. Une rencontre entre musiciens, professionnels ou passionnés de klezmer, une tradition musicale instrumentale des communautés juives d’Europe centrale et orientale. info@hameau-de-la-savouillane.com https://hameau-de-la-savouillane.com/ dernière mise à jour : 2021-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Le Hameau de la Savouillane 140, chemin de la source Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27803#5.2484