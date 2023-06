Festival théâtre et humour – Lulu Berlu Hostiaz Plateau d’Hauteville, 5 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Un spectacle tout en douceur, drôle, tendre et délicat, où Lulu Berlu, marionnette, offre un voyage complice pour apaiser les peurs face à la nuit. Idéal pour les tous petits..

2023-08-05 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-05 . EUR.

Hostiaz Salle des fêtes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



A gentle, funny, tender and delicate show in which Lulu Berlu, a puppet, takes us on a journey to soothe our fears of the night. Ideal for the very young.

Un espectáculo suave, divertido, tierno y delicado en el que Lulú Berlu, una marioneta, nos lleva de viaje para calmar nuestros miedos nocturnos. Ideal para los más pequeños.

Ein ganz sanftes, lustiges, zärtliches und feines Schauspiel, in dem die Handpuppe Lulu Berlu eine komplizenhafte Reise anbietet, um die Ängste vor der Nacht zu besänftigen. Ideal für die ganz Kleinen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey