Le printemps s’invite à Hostens Domaine départemental Gérard lagors, 29 avril 2023, Hostens.

Venez célébrer l’ouverture de la saison au Domaine départemental d’Hostens, samedi 29 avril à partir de 10h. Découvrez le programme ci-dessous et réservez vos animations.

10h-17h : balades nature à pied, à vélo, en canoë, serious game, ateliers de linogravure et aquarelle, expositions.

14h-16h : Table ronde sur le Domaine départemental d’Hostens : hier, aujourd’hui, demain… et projection du film « Mémoires et évolutions paysagères d’Hostens » réalisé par les Bobines du paysage.

17h-18h : Spectacle « Au pied de l’arbre » de la compagnie Doherty.

Gratuit. Ouvert à tous..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 18:00:00. EUR.

Domaine départemental Gérard lagors Relais nature du domaine départemental

Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the opening of the season at the Domaine départemental d’Hostens, Saturday April 29th from 10am. Discover the program below and reserve your animations.

10am-5pm: nature walks, bike rides, canoeing, serious game, linocut and watercolor workshops, exhibitions.

14h-16h : Round table on the Domaine départemental d’Hostens : yesterday, today, tomorrow… and projection of the film « Memories and landscape evolutions of Hostens » realized by the Bobines du paysage.

17h-18h : Show « At the foot of the tree » by the company Doherty.

Free of charge. Open to all.

Venga a celebrar la apertura de la temporada en el Domaine départemental d’Hostens el sábado 29 de abril a partir de las 10 h. Descubre el programa a continuación y reserva tus eventos.

de 10:00 a 17:00: paseos por la naturaleza, paseos en bicicleta, piragüismo, juego serio, talleres de linograbado y acuarela, exposiciones.

14:00-16:00: Mesa redonda sobre el dominio de Hostens: ayer, hoy, mañana… y proyección de la película « Memorias y evolución paisajística de Hostens » producida por las Bobines du paysage.

17.00-18.00: Espectáculo « Au pied de l’arbre » de la compañía Doherty.

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Feiern Sie am Samstag, den 29. April ab 10 Uhr die Eröffnung der Saison auf der Domaine départemental d?Hostens. Entdecken Sie das untenstehende Programm und reservieren Sie Ihre Animationen.

10-17 Uhr: Naturwanderungen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Kanu, Serious Game, Linolschnitt- und Aquarell-Workshops, Ausstellungen.

14h-16h: Runder Tisch über die Domaine départemental d’Hostens: gestern, heute, morgen… und Vorführung des Films « Mémoires et évolutions paysagères d’Hostens », der von den Bobines du paysage gedreht wurde.

17.00-18.00 Uhr: Schauspiel « Au pied de l’arbre » der Theatergruppe Doherty.

Kostenlos. Für alle offen.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Sauternes Graves Landes Girondines