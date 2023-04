Balade sensitive : de l’herbe sous les pieds Hostens OT Sauternes Graves Landes Girondines Hostens Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Hostens . EUR 10 Un temps de présence pour partir à la rencontre des plantes sauvages

qui nous entourent au quotidien

Un temps pour prêter attention à celles qui sont cachées par nos pieds

Un temps joyeux pour ramener nos sens au sol

Sur un petit chemin, les plantes nous attendent pour jouer avec elles

Avec plaisir et délice, Lieu de rendez vous : Lac de Lamothe, à Hostens (sur la partie ouverte au public).

Enfant à partir de 6 ans, ou avant si sensibilité particulière pour les plantes.

