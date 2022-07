Hostens en fête Hostens Hostens Catégories d’évènement: Gironde

Hostens

Hostens en fête Hostens, 13 juillet 2022, Hostens. Hostens en fête

Place de l’Église Hostens Gironde

2022-07-13 – 2022-07-13 Hostens

Gironde Hostens 12 12 EUR AU PROGRAMME :

À partir de 19, sardinade sur la place de la salle des fêtes.

Chants bretons et de marins par Gwenolé & Fanch.

Soirée animée par DJ Ludo.

23h, feu d’artifice, place de l’Église. MENU :

Sardines (ou saucisses)

Pommes vapeur et leur sauce

Glace

Sur réservation auprès de la boulangerie Leloutre – 05 56 88 50 57 AU PROGRAMME :

À partir de 19, sardinade sur la place de la salle des fêtes.

Chants bretons et de marins par Gwenolé & Fanch.

Soirée animée par DJ Ludo.

23h, feu d’artifice, place de l’Église. MENU :

Sardines (ou saucisses)

Pommes vapeur et leur sauce

Glace

Sur réservation auprès de la boulangerie Leloutre – 05 56 88 50 57 +33 5 56 88 50 21 AU PROGRAMME :

À partir de 19, sardinade sur la place de la salle des fêtes.

Chants bretons et de marins par Gwenolé & Fanch.

Soirée animée par DJ Ludo.

23h, feu d’artifice, place de l’Église. MENU :

Sardines (ou saucisses)

Pommes vapeur et leur sauce

Glace

Sur réservation auprès de la boulangerie Leloutre – 05 56 88 50 57 Pixabay

Hostens

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Hostens Autres Lieu Hostens Adresse Place de l'Église Hostens Gironde Ville Hostens lieuville Hostens Departement Gironde

Hostens Hostens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hostens/

Hostens en fête Hostens 2022-07-13 was last modified: by Hostens en fête Hostens Hostens 13 juillet 2022 Place de l'Église Hostens Gironde

Hostens Gironde