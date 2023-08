Fascinant Week-end V&D : Menu d’Automne à La Briqueterie Hostellerie La Briqueterie Vinay, 20 octobre 2023, Vinay.

Vinay,Marne

Une création automnale de notre Chef Piotr Glodkowski.

Un parcours gourmand en 7 temps qui sera accompagné de champagnes de vignerons..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 21:00:00. .

Hostellerie La Briqueterie

Vinay 51530 Marne Grand Est



An autumn creation by our Chef Piotr Glodkowski.

A gourmet journey in 7 stages, accompanied by champagnes from our winemakers.

Una creación otoñal de nuestro Chef Piotr Glodkowski.

Un viaje gastronómico en 7 etapas, acompañado de champagnes de los viticultores.

Eine Herbstkreation unseres Küchenchefs Piotr Glodkowski.

Ein Gourmet-Parcours in 7 Schritten, der von Winzerchampagner begleitet wird.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne