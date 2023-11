Saint Sylvestre au restaurant La Maison et à l’Hostellerie du Passeur Hostellerie du Passeur Les Eyzies, 31 décembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Le Restaurant La Maison et l’Hostellerie du Passeur vous convient à leur soirée de Saint Sylvestre. Brunch le 1er janvier de 10h à 14h..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Hostellerie du Passeur Place de la mairie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Restaurant La Maison and the Hostellerie du Passeur invite you to their New Year’s Eve party. Brunch on January 1st from 10am to 2pm.

El Restaurante La Maison y la Hostellerie du Passeur le invitan a su fiesta de Nochevieja. Brunch el 1 de enero de 10.00 a 14.00 horas.

Das Restaurant La Maison und die Hostellerie du Passeur laden Sie zu ihrem Silvesterabend ein. Brunch am 1. Januar von 10:00 bis 14:00 Uhr.

