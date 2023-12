Réveillon de la Saint-Sylvestre à Gourdon Hostellerie de la Bouriane Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Début : 2024-01-01 12:00:00

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-01-01 Proposé par le restaurant de l'Hostellerie de La Bouriane.

Proposé par le restaurant de l’Hostellerie de La Bouriane

Menu de la Saint-Sylvestre : La Mise en Bouche Le Foie Gras d’Oie du Périgord Extra Truffé de l’Hostellerie La Raviole de Homard Bleu « Étuvée de Légumes d’hiver, Sauce au Curry Rouge Le Filet de Bœuf de Race Aubrac Sauce Chateaubriand, Autour du Cèpes Le Palet au Chocolat Noir Guayaquil fondant Biscuit Praliné, sauce au Caramel Beurre Salé

Le Gratin de Suprêmes d’Orange Fraîche à la Mandarine Impériale

Le Soufflé Glacé à la Crème de Marron Vanillée, Quenelle de Crème Fouettée et Bâtonnets Meringués Prix du Menu par Personne : 99 € (Boissons non Comprises, Taxes et Service Inclus)

(Menu servi Uniquement pour le Diner de la Saint-Sylvestre le 31Décembre) Menu du Jour de l’An à midi : La Mise en Bouche Le Foie Gras d’Oie du Périgord Extra Truffé de l’Hostellerie Les Ravioles de Homard Bleu, Étuvée de Légumes d’hiver, Sauce au Curry Rouge

Le Filet de Bœuf de Race Aubrac Sauce Chateaubriand, Autour du Cèpes Le Palet au Chocolat Noir Guayaquil fondant, Biscuit Praliné, sauce au Caramel Beurre Salé

Le Gratin de Suprêmes d’Orange Fraîche à la Mandarine Impériale Prix du Menu par Personne : 79 € (Boissons non Comprises, Taxes et Service Inclus)

(Menu servi Uniquement pour le Déjeuner du Jour de l’An le 1er Janvier 2024) .

