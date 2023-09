Les 20 ans du Clau del Loup Hostellerie Clau del Loup Anglars-Juillac, 23 septembre 2023, Anglars-Juillac.

Anglars-Juillac,Lot

Pour célébrer ses 20 ans, l’Hostellerie du Clau del Loup vous convie à un repas spectacle, intitulé « Que c’est beau la vie ». Ces repas auront lieu le samedi 23 septembre au soir et le dimanche 24 septembre à midi .

Patrick Jullian, le trio Rapsody, Kiki de Michelis et le duo Dorine Portmann et Eric Payan sont les artistes qui régaleront vos oreilles pendant le repas.

Réservation obligatoire.

2023-09-23 19:00:00 fin : 2023-09-23 . 49 EUR.

Hostellerie Clau del Loup Métairie Haute

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie



To celebrate its 20th anniversary, the Hostellerie du Clau del Loup invites you to a dinner and show entitled « Que c’est beau la vie ». These meals will take place on Saturday evening, September 23, and Sunday lunchtime, September 24.

Patrick Jullian, the Rapsody trio, Kiki de Michelis and the duo Dorine Portmann and Eric Payan are the artists who will delight your ears during the meal.

Reservations required

Para celebrar su 20 aniversario, la Hostellerie du Clau del Loup le invita a una cena con espectáculo titulada « Que c’est beau la vie ». Estas cenas tendrán lugar la noche del sábado 23 de septiembre y a mediodía del domingo 24 de septiembre.

Patrick Jullian, el trío Rapsody, Kiki de Michelis y el dúo Dorine Portmann y Eric Payan son los artistas que deleitarán sus oídos durante la comida.

Reserva obligatoria

Zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens lädt die Hostellerie du Clau del Loup Sie zu einem Show-Essen mit dem Titel « Que c’est beau la vie » (Wie schön ist das Leben) ein. Diese Mahlzeiten finden am Samstagabend, den 23. September, und am Sonntagmittag, den 24. September, statt.

Patrick Jullian, das Trio Rapsody, Kiki de Michelis und das Duo Dorine Portmann und Eric Payan sind die Künstler, die Ihre Ohren während des Essens verwöhnen werden.

Reservierung erforderlich

