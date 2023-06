Mobilité Nationale et Européenne des jeunes Hostel 20 Schœlcher, 16 juillet 2023, Schœlcher.

Les Guides Soleil souhaitent renforcer les axes prioritaires et les piliers de du projet éducatif. Le séjour à Bayonne offre une occasion unique de découvrir la richesse culturelle de la ville et de la région environnante.

Bayonne, située au cœur du Pays basque, est profondément imprégnée de la culture basque et célèbre fièrement ses traditions uniques. De plus, la ville a obtenu le label « Ville d’Art et de Culture ». Ce label reconnaît l’engagement de la municipalité envers la promotion des arts, de la culture et du patrimoine local. Bayonne offre ainsi un environnement propice à l’épanouissement des activités artistiques et culturelles.

Nous pourrons découvrir le quartier du Petit Bayonne et nous promener dans les ruelles pittoresques du Grand Bayonne. Ces deux quartiers historiques sont caractérisés par leurs fortifications, témoignant de l’histoire riche et mouvementée de la région.

S’ajoute à cela, les « fêtes basques », qui constituent un événement incontournable à Bayonne. Ces célébrations colorées et animées mettent en avant la danse, la musique, la gastronomie et les sports traditionnels basques. Elles sont une véritable immersion dans la culture locale.

Bayonne est également réputée pour son amour du rugby. Nous pourrons visiter les lieux sportifs et faire le lien avec la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui sera organisée par la France.

Enfin, nous renforcerons le travail qui a été entrepris lors du projet européen mené en 2022 en Espagne. Étant donné que Bayonne est une ville frontalière de l’Espagne, nous souhaitons également visiter la ville de San Sebastian, capitale de la province du Guipúzcoa. San Sebastian abrite de nombreux monuments historiques et musées. En 2016, la ville a été désignée capitale européenne de la culture.

Pendant le séjour, des ateliers axés sur la confiance en soi et l’orientation seront proposés. De plus, nous souhaitons développer l’esprit critique des jeunes, en particulier du groupe des 12-14 ans.

Cette expérience offrira aux jeunes l’opportunité de mettre à profit leurs compétences et leur savoir-être au service des autres. Par exemple, lors des échanges culturels et linguistiques, des visites de lieux culturels et des activités éducatives.

Nous souhaitons maintenir les Jeux Olympiques 2024 comme un thème transversal en proposant la découverte de nouveaux sports pendant le séjour, ainsi qu’une sensibilisation aux handisports.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16 – 2023-07-17

2023-07-22

Découverte Citoyenneté

MAIRIE DE BAYONNE

Adresse: 1 avenue Maréchal Leclerc, 64100 Bayonne

