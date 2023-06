CIRCUIT DE LA LIGNE MAGINOT AQUATIQUE ENTRE HOSTE ET RÉMERING-LES-PUTTELANGE Hoste, 30 juin 2023, Hoste.

Hoste,Moselle

Découvrez un système défensif unique sur la ligne Maginot : petit exposé historique et visite du local des siphons de Hoste, évocation des combats de juin 1940 sur le site. Le circuit de découverte se poursuit ensuite en voiture personnelle en direction de la vallée du Mutterbach (Puttelange-aux-Lacs et Rémering-lès-Puttelange) où nous partirons à la rencontre des vestiges de la Ligne Maginot Aquatique. Tenue appropriée à la météo et bonne chaussure de marche. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.. Tout public

Dimanche à 14:00:00 ; fin : . 5 EUR.

Hoste 57510 Moselle Grand Est



Discover a unique defensive system on the Maginot Line: short historical presentation and visit of the siphons of Hoste, evocation of the fights of June 1940 on the site. The discovery tour then continues by private car in the direction of the Mutterbach valley (Puttelange-aux-Lacs and Rémering-lès-Puttelange) where we will meet the remains of the Maginot Aquatic Line. Appropriate clothing for the weather and good walking shoes. Reservation required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

Descubra un sistema defensivo único en la Línea Maginot: breve presentación histórica y visita de los sifones de Hoste, evocación de los combates de junio de 1940 en el lugar. El recorrido de descubrimiento continúa en coche privado en dirección al valle de Mutterbach (Puttelange-aux-Lacs y Rémering-lès-Puttelange) donde iremos a ver los restos de la Línea Acuática Maginot. Ropa apropiada para el clima y buen calzado para caminar. Es necesario reservar en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

Entdecken Sie ein einzigartiges Verteidigungssystem auf der Maginot-Linie: kleiner historischer Vortrag und Besichtigung des Siphonraums von Hoste, Erinnerung an die Kämpfe im Juni 1940 auf dem Gelände. Die Entdeckungstour geht anschließend im Privatwagen weiter in Richtung Mutterbachtal (Puttelange-aux-Lacs und Rémering-lès-Puttelange), wo wir uns auf die Suche nach den Überresten der Aquatischen Maginotlinie begeben. Dem Wetter angepasste Kleidung und gute Wanderschuhe. Reservierung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH