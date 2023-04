RANDONNÉE SUR LA ROUTE DE LA LIGNE MAGINOT AQUATIQUE Hoste OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH Hoste Catégories d’Évènement: Hoste

Moselle Hoste . 9.5 EUR Randonnée accompagnée et commentée par notre guide passionné d’histoire, sur la Route de la Ligne Maginot Aquatique (système d’inondation défensive), ses étangs, ses paysages et sa fortification de campagne à Barst. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Tarif adulte : 9.50 €. Gratuit pour les enfants et les étudiants. Le parcours n’est pas adapté aux poussettes ni aux personnes à mobilité réduite. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme CC Freyming-Merlebach. accueil@tourismefreyming-merlebach.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourismefreyming-merlebach.fr/ P. KEUER

