Cinéma d'Erquy, le lundi 5 juillet à 20:30

Durée : 1h 36min Réalisateur : Kôji Fukada Interprètes : Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino, Kumi Hyodo, Erika Ono **Synopsis** : Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place comédie japonaise VOST Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-07-05T20:30:00 2021-07-05T22:00:00

