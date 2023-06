Voir le village médiéval de Borce Hospitalet Borce, 20 juillet 2023, Borce.

Borce,Pyrénées-Atlantiques

En compagnie de Claire notre guide, profitez d’une visite qui vous conduira dans les rues de ce village remarquable de montagne et de ses habitants :

– Etape sur le chemin de St Jacques,

– Maisons fortes,

– Rencontre avec une créatrice de sacs et accessoires maroquinerie,

– Dégustation de produits locaux,

Durée : 2h de visite guidée.

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 17:00:00. EUR.

Hospitalet

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the company of Claire, our guide, enjoy a tour of this remarkable mountain village and its inhabitants:

– A stopover on the Way of St. James,

– Strong houses,

– Meet a designer of bags and leather accessories,

– Tasting of local products,

Duration: 2h guided tour

En compañía de Claire, nuestra guía, disfrute de la visita de este notable pueblo de montaña y de sus habitantes:

– Una etapa en el Camino de Santiago,

– Casas fuertes,

– Encuentro con un diseñador de bolsos y accesorios de cuero,

– Degustación de productos locales,

Duración: 2 horas de visita guiada

In Begleitung von Claire, unserer Reiseleiterin, genießen Sie einen Rundgang, der Sie durch die Straßen dieses bemerkenswerten Bergdorfes und seiner Bewohner führt:

– Etappe auf dem Jakobsweg,

– Starke Häuser,

– Treffen mit einer Designerin, die Taschen und Accessoires für Lederwaren herstellt,

– Verkostung von lokalen Produkten,

Dauer: 2 Stunden geführte Besichtigung

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn