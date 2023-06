Concert Hospice du Rioumajou « Jazzcordéon » Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan, 3 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Concert « Jazzcordéon »

2 accordéons, 1 basse. Ptrucciani, Galliano, Parker et autres standards de jazz..

2023-08-03 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-03 . .

Hospice du Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jazzcordéon » concert

2 accordions, 1 bass. Ptrucciani, Galliano, Parker and other jazz standards.

Concierto « Jazzcordéon

2 acordeones, 1 bajo. Ptrucciani, Galliano, Parker y otros estándares de jazz.

Konzert « Jazzcordéon »

2 Akkordeons, 1 Bass. Ptrucciani, Galliano, Parker und andere Jazz-Standards.

